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Молдова зареєструвала три вакцини від COVID. У тому числі "Супутник V"

Автор: РБК-Україна

Молдова офіційно зареєструвала три вакцини від COVID. В тому числі, препарат російського виробництва "Супутник V", який зможуть використати для вакцинації населення.

Про це пише newsmaker.md з посиланням на Національне агентство ліків і медичних виробів.

"На засіданні 26 лютого комісія з ліків дозволила використання вакцин проти SARS-CoV-2 (COVID-19) з видачею сертифікатів реєстрації строком на один рік", - повідомили в агентстві.

Там уточнили, що мова йде про вакцини Pfizer/BioNTech, AstraZeneca і "Супутник V".

Нагадаємо, раніше в Чорногорії почалася вакцинація російською вакциною "Супутник V". Першу дозу цього препарату отримав 66-річний мешканець будинку пристарілих. Також повідомлялося, що першу партію вакцини до Чорногорії привезла прем'єр-міністр Сербії Ана Брнабич.

До цього повідомлялося, що у Словаччині почали обговорення можливості закупівлі російської вакцини. Її можуть закупити до офіційного схвалення Європейським агентством з лікарських засобів (EMA). Крім того, такі обговорення на сьогодні тривають і в Хорватії.

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Новини України МолдоваВакцинаCOVID-19
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