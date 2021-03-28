Молдова отримала другу партію COVID-вакцини AstraZeneca від Румунії

Молдова отримала від Румунії партію вакцини від коронавіруса розробки AstraZeneca. В країну доставили 50 тисяч доз препарату.
Про це повідомляє Newsmaker.md.
Вакцину доставили на вантажівках в суботу з Румунії в Молдову. Президент Молдови Майя Санду назвала кожну доставлену в країну партію вакцини шансом "зупинити епідемію і повернутися до нормального життя".
Місяць тому Румунія передала сусідам першу партію цієї ж вакцини в розмірі 20 тисяч доз.
У Молдові до неділі першу дозу препаратів отримали майже 34 тисячі осіб.
Нагадаємо, на початку березня Молдова отримала вакцину в рамках механізму COVAX для вакцинації 14,4 тисяч осіб. Україна чекає в рамках цієї системи 117 тисяч доз вакцини Pfizer, а пізніше - близько 1,7 мільйона доз AstraZeneca.
Зазначимо, що на 28 березня в Україні прищепили майже 197 тисяч чоловік.