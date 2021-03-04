Молдова отримала COVID-вакцину від COVAX. Україна ще чекає

Ввечері 4 березня у Молдову прибула перша партія вакцини від коронавірусу в рамках глобального механізму COVAX. Ця вакцина надається країнам безкоштовно.

Про це повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на сторінці у Twitter .

"Перша партія за механізмом COVAX прибула в Кишинів сьогодні ввечері. Це глобальна солідарність в дії. Я рада, що команда Європи, одна з найбільших учасників механізму COVAX, може взяти в цьому участь", - написала вона.

Молдова отримала кількість вакцини, якої вистачить для щеплення 14,4 тисячі населення.

Відзначимо, Україна також чекає на партію вакцин AstraZeneca та Pfizer в рамках глобального механізму COVAX.