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Молдова отримала COVID-вакцину від COVAX. Україна ще чекає

Автор: Дмитро Левицький

Ввечері 4 березня у Молдову прибула перша партія вакцини від коронавірусу в рамках глобального механізму COVAX. Ця вакцина надається країнам безкоштовно.

Про це повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на сторінці у Twitter.

"Перша партія за механізмом COVAX прибула в Кишинів сьогодні ввечері. Це глобальна солідарність в дії. Я рада, що команда Європи, одна з найбільших учасників механізму COVAX, може взяти в цьому участь", - написала вона.

Молдова отримала кількість вакцини, якої вистачить для щеплення 14,4 тисячі населення.

Відзначимо, Україна також чекає на партію вакцин AstraZeneca та Pfizer в рамках глобального механізму COVAX.

Нагадаємо, альянс GAVI назвав розмір першої партії вакцини від коронавірусу для України в рамках COVAX. Україна отримає понад 1,8 мільйона доз вакцин компаній Pfizer та AstraZeneca.

Додамо, COVAX планує до кінця травня розподілити 237 млн доз вакцини AstraZeneca по всьому світу.

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Новини України Молдовавакцина від коронавірусу
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