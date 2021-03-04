Молдова отримала COVID-вакцину від COVAX. Україна ще чекає
Ввечері 4 березня у Молдову прибула перша партія вакцини від коронавірусу в рамках глобального механізму COVAX. Ця вакцина надається країнам безкоштовно.
Про це повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на сторінці у Twitter.
"Перша партія за механізмом COVAX прибула в Кишинів сьогодні ввечері. Це глобальна солідарність в дії. Я рада, що команда Європи, одна з найбільших учасників механізму COVAX, може взяти в цьому участь", - написала вона.
Молдова отримала кількість вакцини, якої вистачить для щеплення 14,4 тисячі населення.
Відзначимо, Україна також чекає на партію вакцин AstraZeneca та Pfizer в рамках глобального механізму COVAX.
Нагадаємо, альянс GAVI назвав розмір першої партії вакцини від коронавірусу для України в рамках COVAX. Україна отримає понад 1,8 мільйона доз вакцин компаній Pfizer та AstraZeneca.
Додамо, COVAX планує до кінця травня розподілити 237 млн доз вакцини AstraZeneca по всьому світу.