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Молдова відкликала свого посла в Росії після секс-скандалу

Автор: РБК-Україна

Молдова відкликала свого посла в Росії Володимира Головатюка після інформації про секс-скандал. Раніше його звинуватили в сексуальних домаганнях щодо співробітниці дипломатичної місії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на tv8.md.

"Відповідно до положень закону, Міністерство закордонних справ і європейської інтеграції відкликало посла Володимира Головатюка в Кишинів для консультацій на невизначений термін, щоб уточнити, як управляти діяльністю дипломатичної місії, а також аспекти, пов'язані з його поведінкою", - зазначив офіційний представник МЗС Даніель воде.

При цьому в МЗС не коментують сексуальний скандал, в якому нібито замішаний Головатюк. До цього в молдавських ЗМІ з'явилася інформація про те, що посол замішаний у скандалі, пов'язаному з сексуальними домаганнями до співробітниці дипмісії в Москві.

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