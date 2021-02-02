ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Молдова оголосила в розшук українського дипломата. Його звинуватили у зґвалтуванні

Бельци, Вівторок 02 лютого 2021 18:17
Молдова оголосила в розшук українського дипломата. Його звинуватили у зґвалтуванні
Фото: консульство України в Бєльцях (esp.md)
Автор: РБК-Україна

Молдова оголосила в міжнародний розшук колишнього співробітника консульства України в Бельцях, який фігурує в справі про зґвалтування. Його не змогли затримати відразу через наявність дипломатичного імунітету.

Про це пише Бєльцький незалежний портал "СП".

Повідомляється, що майже рік тому в Бєльцях неповнолітня дівчина звинуватила у згвалтуванні двох чоловіків, у тому числі українського дипломата. За даними правоохоронних органів Молдови, його оголосили у міжнародний розшук, а спільнику вже винесли вирок.

За словами в. о. керівника бєльцької прокуратури Іона Ковальчука, місцевого жителя засудили до п'яти років позбавлення волі в колонії закритого типу. На сьогодні його справа проходить апеляційні інстанції.

Також повідомляється, що, за даними бєльцкого інспекторату поліції, працівник консульства України залишив Молдову незабаром після інциденту. У МЗС України виданню "СП" повідомили, що після дисциплінарного розгляду дипломата звільнили, і відомство не знає про його місцезнаходження.

Нагадаємо, в лютому 2020 року повідомлялося, що консула України в Бєльцях звинуватили у зґвалтуванні, після чого його відсторонили від виконання обов'язків. При цьому Молдова просила, щоб підозрюваний не залишав країну до завершення слідства.

Також молдавські ЗМІ вказували його ім'я - це колишній консул Олександр Сторожук.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Надзвичайні події Молдоварозыскдипломаты

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся