Молдова никогда не будет на стороне убийц, - Санду

С начала полномасштабного вторжения Молдова полностью находится на стороне Украины и осуждает вторжение РФ.

Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду, сообщает РБК-Украина со ссылкой на News Maker .

"Молдаване никогда не были на стороне убийц и не будут на стороне убийц. Мы осуждаем агрессию россии против Украины с первого дня войны", - отметила Санду.

Также президент добавила, что Россия пытается вмешаться во внутренние дела Молдовы.

"Имеем убедительные доказательства того, что в Кишиневе пытаются свергнуть правительство, демократически избранное гражданами Республики Молдова. Молдаване должны знать кто наши друзья, а кто наши враги", - добавила Санду.