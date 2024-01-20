Мокрый снег и дождь, но не везде: прогноз погоды на сегодня

Фото: погода 20 января будет с дождем и мокрым снегом (Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине сегодня, 20 января, будет с дождем и мокрым снегом. Однако осадки ожидаются только в части областей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине По прогнозам синоптиков, днем на юге, востоке и Днепропетровской области ожидается мокрый снег и дождь. Местами возможно налипание мокрого снега и гололедица. На остальной территории Украины без существенных осадков. Ветер северо-западный и западный со скоростью 7-12 м/с. Столбики термометров покажут: на севере: днем от +1 до -5; ночью -5 -9 градусов;

на востоке: днем +1 -1, а ночью -5 +1 градусов;

на юге: днем и ночью от +2 до -1 градуса;

на западе: днем -3 +1, а ночью от -2 до -6 градусов;

в центре: днем -3 +1, ночью -2 -6 градусов. Погода в Киеве В столице облачно, днем небольшой дождь и мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем и ночью будет от 0 до +2 градусов.