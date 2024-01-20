Мокрый снег и дождь, но не везде: прогноз погоды на сегодня
Погода в Украине сегодня, 20 января, будет с дождем и мокрым снегом. Однако осадки ожидаются только в части областей страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
По прогнозам синоптиков, днем на юге, востоке и Днепропетровской области ожидается мокрый снег и дождь. Местами возможно налипание мокрого снега и гололедица.
На остальной территории Украины без существенных осадков. Ветер северо-западный и западный со скоростью 7-12 м/с.
Столбики термометров покажут:
- на севере: днем от +1 до -5; ночью -5 -9 градусов;
- на востоке: днем +1 -1, а ночью -5 +1 градусов;
- на юге: днем и ночью от +2 до -1 градуса;
- на западе: днем -3 +1, а ночью от -2 до -6 градусов;
- в центре: днем -3 +1, ночью -2 -6 градусов.
Погода в Киеве
В столице облачно, днем небольшой дождь и мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха днем и ночью будет от 0 до +2 градусов.
Напомним, 18 января на территории Закарпатской области прошли интенсивные осадки. В результате непогоды произошло повышение уровня воды в большинстве рек.
Из-за дождей на Закарпатье были затоплены частные дома, дворы, дороги и сельскохозяйственные угодья.
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