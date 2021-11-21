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У МОК стурбовані зникненням китайської тенісистки після заяви про зґвалтування

Автор: Анна Полисученко

Комісія спортсменів міжнародного олімпійського комітету сподівається на оприлюднення інформації про місцезнаходження Пен Шуай. Вона пропала після звинувачень на адресу колишнього віце-прем'єра Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

"Разом зі світовою спільнотою комісія спортсменів МОК дуже стурбована ситуацією з триразовою учасницею Олімпійських ігор Пенг Шуай, ми підтримуємо підхід тихої дипломатії, який використовується, і сподіваємося, що він призведе до оприлюднення інформації про місцезнаходження Пенг Шуай і підтвердження її безпеки і благополуччя", - написала в Твіттері Емма Терхо, голова комісії спортсменів МОК.

Жіноча федерація тенісу (WTA) заявила, що припинить будь-яку співпрацю з Китаєм, якщо влада країни не проведе розслідування за звинуваченнями тенісистки. Зокрема, WTA може скасувати всі турніри, які повинні були проходити в Китаї. У 2022 році на території КНР планувалося провести 10 змагань, на які вже виділили мільйони доларів.

35-річна Пенг Шуай, чемпіонка турнірів Вімблдон і френч Оупен, 2 листопада виклала в китайській соцмережі Weibo пост, в якому звинуватила колишнього віце-прем'єра Гаолі Чжана в згвалтуванні.

Після цього Пенг Шуай не виходила на зв'язок більше двох тижнів.

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