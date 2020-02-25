Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не виключає скасування Олімпіади в Токіо через коронавірус в Японії. Про це заявив член МОК Дік Паунд, передає AP.

За його словами, є три місяці, щоб визначитися, чи загрожує поширення коронавірусу в Японії проведенню Олімпійських ігор. Він також зазначив, що до кінця травня влада зможе взяти коронавірус під повний контроль.

Паунд припустив, що в іншому випадку можна очікувати скасування Олімпіади.

"Це нова війна, і доведеться з нею зіткнутися. Водночас я б сказав, що люди будуть питати: "Чи під достатнім контролем ситуація, щоб ми могли бути впевнені в тому, що ми вирушимо в Токіо, чи ні?", - підкреслив він.

При цьому Паунд закликав спортсменів продовжувати тренування.

Нагадаємо, в середині лютого Всесвітня організація охорони здоров'я не бачила причин для перенесення Олімпіади-2020 в Токіо через коронавірус.

Водночас станом на 25 лютого у Японії від коронавірусу помер четвертий пасажир круїзного лайнера Diamond Princess.