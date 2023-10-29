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Могучий слэм-данк центрового "Детройта" шокировал "Чикаго": момент дня в НБА

Фото: Джейлен Дюрен оформил дабл-дабл против "Буллз" (usatoday.com)
Автор: Антон Федорцив

Наверху подборки лучших мгновений игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации оказался центровой "Детройт Пистонс" Джейлен Дюрен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

 

Юный американец поразил эпизодом в третьей четверти противостояния с Чикаго. Он получил зрелищную передачу Каннингема и в окружении нескольких защитников выполнил роскошный данк одной рукой.

Стараниями Дюрена и других "Пистонс" одержали домашнюю победу (118:102). "Детройт" одержал две победы в трех поединках на старте сезона НБА. Сейчас мичиганцы идут на 5-й строчке Восточной конференции ассоциации.

Самым результативным в матче, однако, стал защитник "Буллз" Зак Лавин. Он набрал 51 очко и сделал 4 подбора более чем за 37 минут на паркете. Зато Дюрен оформил дабл-дабл (23 пункта, 15 подборов).

Кто такой Джейлен Дюрен

Уроженец штата Делавэр, на студенческом уровне выступал за "Мемфис Тайгерс". На драфте НБА-2022 выбран "Детройтом" под 13-м номером.

Начал второй сезон в рядах "Пистонс". Попал в команду новичков ассоциации по итогам дебютной кампании. Ранее со сборной США U-16 триумфовал на ЧМ-2019 в Бразилии.

Обозреватели отметили широкий профиль юниора – габариты, атлетизм, работа ног, позволяющие доминировать с обеих сторон площадки. По стилю игры Дюрена сравнивают с Бэмом Адебайо и одноклубником Марвином Багли.

К слову, ранее составили рейтинг самых оплачиваемых игроков НБА с Джеймсом во главе.

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