Могучий слэм-данк центрового "Детройта" шокировал "Чикаго": момент дня в НБА

Юный американец поразил эпизодом в третьей четверти противостояния с Чикаго. Он получил зрелищную передачу Каннингема и в окружении нескольких защитников выполнил роскошный данк одной рукой.

Стараниями Дюрена и других "Пистонс" одержали домашнюю победу (118:102). "Детройт" одержал две победы в трех поединках на старте сезона НБА. Сейчас мичиганцы идут на 5-й строчке Восточной конференции ассоциации.

Самым результативным в матче, однако, стал защитник "Буллз" Зак Лавин. Он набрал 51 очко и сделал 4 подбора более чем за 37 минут на паркете. Зато Дюрен оформил дабл-дабл (23 пункта, 15 подборов).

Кто такой Джейлен Дюрен

Уроженец штата Делавэр, на студенческом уровне выступал за "Мемфис Тайгерс". На драфте НБА-2022 выбран "Детройтом" под 13-м номером.

Начал второй сезон в рядах "Пистонс". Попал в команду новичков ассоциации по итогам дебютной кампании. Ранее со сборной США U-16 триумфовал на ЧМ-2019 в Бразилии.

Обозреватели отметили широкий профиль юниора – габариты, атлетизм, работа ног, позволяющие доминировать с обеих сторон площадки. По стилю игры Дюрена сравнивают с Бэмом Адебайо и одноклубником Марвином Багли.