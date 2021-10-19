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Можуть літати зграями: у США розробили міні-роботів

Автор: Анастасія Рокитна

В США розробили невеликих за розміром роботів, що можуть літати у зграях. Ця розробка належить інженеру з американського Університету Нотр-Дам Ясемін Озкан-Айдін.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Tech Xplore.

Озкан-Айдін змогла створити летючих мініроботів, використовуючи 3D-принтер. Довжина апаратів становить від 15 до 20 см. Окрім батареї, на кожному роботі також встановлені кілька сенсорів, які дозволяють летючим апаратам підключатися один до одного.

"Вам не потрібні додаткові датчики для виявлення перешкод, тому що гнучкість ніг допомагає роботу оминати їх", - додає Озкан-Айдін.

Для покращення роботи цих апаратів у зграях необхідні менші за розміром батареї, але більш потужні, з тривалістю роботи у понад 10 годин.

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