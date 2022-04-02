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Можуть робити прописку в Ростові: Зеленський зробив колаборантам останнє попередження

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

У південних областях окупанти призначають гаулейтерів, які загрожують законним органам влади. Президент України Володимир Зеленський попередив колаборантів про відповідальність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Зеленського.

Президент зробив останнє попередження і пообіцяв великі проблеми тим, хто співпрацює з окупантами.

"У південних областях окупанти призначають якихось гаулейтерів, якихось тимчасових керівників, які погрожують працівникам підприємств, органам влади, щоб співпрацювали з цими ошуканими призначенцями. Відповідальність за колаборацію неминуча. Кожен, хто пішов в гаулейтери, може робити собі прописку десь в Ростові. За співпрацю з окупантами будуть великі проблеми. Це останнє попередження", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, 3 березня Верховна рада прийняла закон про кримінальну діяльність для колаборантів.

Росія вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 38-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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Володимир Зеленський