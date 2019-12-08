Не можу в цьому співати: Джамала розговорилася про зоряні забаганки

Відома українська співачка Джамала, яка в 2016-му році виграла конкурс "Євробачення" в нещодавній своїй публікації поділилася подробицями "закулісся". Артистка розповіла, як обирає собі образ для виступів і що є вирішальним чинником для неї. Про це співачка написала на своїй офіційній сторінці в Instagram.

Як зізнається артистка, для того, щоб їй вибрати костюм, вона повинна переконатися в тому, що їй буде комфортно виступати.

"А хочете трохи робочих подробиць? Наприклад, як я вибираю свій образ на концерт? Перший етап - це вибір тканини. Я починаю в ній співати. І якщо мені жарко або не зовсім зручно, з неї нічого не шию. Для мене моя музика - це свобода рухів, тому останнім часом я дуже люблю брючні костюми. З одного боку, вони виглядають дуже жіночно, а з іншого - можеш рухатися як завгодно", - зізналася артистка.

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Також співачка зізналася, що одного разу за два дні до концерту їй довелося міняти плаття через те, що в ньому було незручно співати.

"За 2 дні до київського концерту у нас вже було готове яскраве кольорове плаття. На останній примірці я заспівала в ньому і все ... Зрозуміла, що повний дисонанс :( І тоді сказала своєму стилісту Юрі Жуйкову: "Стоп! Хочу біле вбрання! Піджак, плащ - не знаю. Хочу зовсім інше. Вибач! Я не можу в цьому співати". Юра погодився і пішов шукати тканину!!! Дякую всім людям, які працюють з творчими людьми. Ось же Бог подарував професію. Сил вам", - поділилася співачка.

В коментарях порахували, що робота стиліста Джамали – неперевершена:

У вас професійний стиліст, який вас перш за все розуміє, а також розуміється на одязі. У вас чудові костюми, і ви в них - неперевершені.

У Вас було неймовірне вбрання! Саме воно було у той вечір Ваше. Дякую за красу і абсолютну гармонію. Я дуже їм надихнулася на створення деяких елементів свого наряду.

Чому ви на концерті постійно виступаєте в одному образі?

Ти офігенно виглядала.

Це називається зірковою хворобою. У деяких зірок іноді вона доходити до примхів подібних дитячим)) Того не хочу, цього не буду, це хотіла, але передумала...

Ваш стиль дуже крутий! Обожнюю його!

Нагадаємо, Джамала зворушила мережу ніжними фото з чоловіком і сином. Щасливе сімейство з задоволенням позували на атмосферних осінніх кадрах.