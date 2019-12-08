Не можу в цьому співати: Джамала розговорилася про зоряні забаганки

Співачка Джамала розговорилася з шанувальниками в Instagram
Відома українська співачка Джамала, яка в 2016-му році виграла конкурс "Євробачення" в нещодавній своїй публікації поділилася подробицями "закулісся". Артистка розповіла, як обирає собі образ для виступів і що є вирішальним чинником для неї. Про це співачка написала на своїй офіційній сторінці в Instagram.
Як зізнається артистка, для того, щоб їй вибрати костюм, вона повинна переконатися в тому, що їй буде комфортно виступати.
"А хочете трохи робочих подробиць? Наприклад, як я вибираю свій образ на концерт? Перший етап - це вибір тканини. Я починаю в ній співати. І якщо мені жарко або не зовсім зручно, з неї нічого не шию. Для мене моя музика - це свобода рухів, тому останнім часом я дуже люблю брючні костюми. З одного боку, вони виглядають дуже жіночно, а з іншого - можеш рухатися як завгодно", - зізналася артистка.
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Також співачка зізналася, що одного разу за два дні до концерту їй довелося міняти плаття через те, що в ньому було незручно співати.
"За 2 дні до київського концерту у нас вже було готове яскраве кольорове плаття. На останній примірці я заспівала в ньому і все ... Зрозуміла, що повний дисонанс :( І тоді сказала своєму стилісту Юрі Жуйкову: "Стоп! Хочу біле вбрання! Піджак, плащ - не знаю. Хочу зовсім інше. Вибач! Я не можу в цьому співати". Юра погодився і пішов шукати тканину!!! Дякую всім людям, які працюють з творчими людьми. Ось же Бог подарував професію. Сил вам", - поділилася співачка.
В коментарях порахували, що робота стиліста Джамали – неперевершена:
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