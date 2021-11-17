Могли спровокувати спалах COVID. На прикордонпункті в Харківській області видавали фейкові тести

"Довідки видавались без проведення обстеження пацієнта та відбору матеріалів для дослідження. Інфікована людина мала змогу вільно отримати негативні результати тестування", - пише пресслужба.

Згідно з даними слідства, схему організували працівники товариства з обмеженою відповідальністю. Вони проводили тестування для людей, які перетинали кордон України. Їх фейковий документ дозволяв уникнути встановленої самоізоляції, що могло призвести до поширення коронавірусу в країні та створити загрозу здоров’ю населення.

"В ході проведених обшуків за місцями пункту забору аналізів та видачі результатів вилучена офіційна документація, печатки, бланки довідок з печатками та підписами про результати експрес-тестів, мобільні телефони та комп'ютерну техніку з доказами протиправної діяльності", - додає пресслужба.

Відповідно до ч. 1 ст. 325 та ч. 3 ст. 358 організаторам схеми загрожує позбавлення волі строком до 5 років.

Фото: на прикордонпункті в Харківській області видавали фейкові тести (hk.npu.gov.ua)