Moderna заявила, що її вакцина викликає сильну імунну відповідь у дітей від 6 до 12 років

"Ми натхнені імуногенністю і безпекою мРНК - 1273 у дітей у віці від 6 до 12 років і раді, що дослідження досягло первинних кінцевих точок імуногенності", - заявив виконавчий директор компанії Moderna Стефан Бансель.

Проміжний аналіз клінічного дослідження, проведеного на середній і пізній стадії за участю 4 753 дітей, показав, що дві дози вакцини Moderna викликали високий рівень нейтралізуючих антитіл - Y-образних білків, які зв'язуються з коронавірусом і блокують його проникнення в клітини людини.

Доза вакцини становила 50 мікрограмів, що вдвічі менше, ніж використовується для дорослих, але все одно у дітей вироблялося в середньому в 1,5 раза більше антитіл, ніж у дорослих, які отримали більш високу дозу.

Більшість побічних ефектів після вакцинації були легкими або помірними, включаючи втому, головний біль, лихоманку і біль в місці ін'єкції.