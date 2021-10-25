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Moderna заявила, що її вакцина викликає сильну імунну відповідь у дітей від 6 до 12 років

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Понеділок 25 жовтня 2021 18:34
Moderna заявила, що її вакцина викликає сильну імунну відповідь у дітей від 6 до 12 років Фото: Вакцина Moderna викликає сильну імунну відповідь у дітей до 12 років (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Американська біотехнологічна компанія Moderna заявила, що її вакцина від коронавірусу безпечна і викликає сильну імунну відповідь у дітей у віці від 6 до 12 років. У компанії повідомили, що найближчим часом представлять дані випробувань світовим регулюючим органам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

"Ми натхнені імуногенністю і безпекою мРНК - 1273 у дітей у віці від 6 до 12 років і раді, що дослідження досягло первинних кінцевих точок імуногенності", - заявив виконавчий директор компанії Moderna Стефан Бансель.

Проміжний аналіз клінічного дослідження, проведеного на середній і пізній стадії за участю 4 753 дітей, показав, що дві дози вакцини Moderna викликали високий рівень нейтралізуючих антитіл - Y-образних білків, які зв'язуються з коронавірусом і блокують його проникнення в клітини людини.

Доза вакцини становила 50 мікрограмів, що вдвічі менше, ніж використовується для дорослих, але все одно у дітей вироблялося в середньому в 1,5 раза більше антитіл, ніж у дорослих, які отримали більш високу дозу.

Більшість побічних ефектів після вакцинації були легкими або помірними, включаючи втому, головний біль, лихоманку і біль в місці ін'єкції.

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Вакцина від коронавірусу
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