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Moderna заявила, що її вакцина ефективна від нових мутованих штамів COVID

Автор: РБК-Україна

Як повідомили в компанії, під час лабораторних тестів вакцина

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Проте в компанії мають намір провести ще тести вакцини на імунітет від південноафриканського штаму COVID.

Наголошується, що вчених турбує мутація коронавірусу, які були виявлені в Британії і Південній Африці, тому що вони можуть змінювати ключові функції вірусу.

Нагадаємо, у Сполучених Штатах хочуть призупинити використання вакцини Moderna з-за алергічних реакцій на неї.

Крім того, гендиректор компанії Moderna Стефан Бансель заявив, що вакцина Moderna можливо гарантувати імунітет протягом пари років. Однак для остаточної оцінки ефективності вакцини потрібні додаткові дані.

Раніше Єврокомісія схвалила використання вакцини від коронавірусу компанії Moderna.

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