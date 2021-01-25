Moderna заявила, що її вакцина ефективна від нових мутованих штамів COVID

Фото: вакцина від COVID-19 (РБК-Україна)

Фармацевтична компанія Moderna заявила, що вакцина від COVID-19 ефективна від нових штамів коронавірусу. Зокрема, проти "британського" і "африканського" штамів коронавірусу.

Про це повідомляє Reuters.

Як повідомили в компанії, під час лабораторних тестів вакцина виробляла вірус-нейтралізуючі антитіла в лабораторних тестах.

Очікується, що при повній вакцинації від COVID-19 препаратом Moderna організм буде захищений від нових штамів, які виявлені сьогодні.

Проте в компанії мають намір провести ще тести вакцини на імунітет від південноафриканського штаму COVID.

Наголошується, що вчених турбує мутація коронавірусу, які були виявлені в Британії і Південній Африці, тому що вони можуть змінювати ключові функції вірусу.

Нагадаємо, у Сполучених Штатах хочуть призупинити використання вакцини Moderna з-за алергічних реакцій на неї.

Крім того, гендиректор компанії Moderna Стефан Бансель заявив, що вакцина Moderna можливо гарантувати імунітет протягом пари років. Однак для остаточної оцінки ефективності вакцини потрібні додаткові дані.

Раніше Єврокомісія схвалила використання вакцини від коронавірусу компанії Moderna.