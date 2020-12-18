Moderna знищила 400 000 доз вакцини від COVID через збій на виробництві

Американський виробник вакцин від COVID Moderna знищила 400 000 доз препарату. Це довелося зробити через збій при виробництві вакцини.

Про це пише Bloomberg.

Повідомляється, що Moderna довелося знищити браковану партію, оскільки збій на останніх етапах виробництва призвів до проблеми з фільтрацією і скомпрометувала продукт.

За словами головного наукового консультанта Монсефа Слауї, ці 400 000 доз ще не були поміщені у флакони і були частиною більш широкої партії об'ємом 1,4 млн доз.

Незважаючи на збій, представник Moderna з Кембриджа (штат Массачусетс) Рей Джордан підкреслює, що компанія не вибивається з раніше намічених планів провести 20 млн доз в цьому місяці і від 85 до 100 млн у першому кварталі 2021 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вакцина Moderna пройшла перший етап утвердження в США. Офіційний дозвіл очікується вже найближчими днями.

Також стало відомо, що Європейський союз розгляне схвалення вакцини від коронавірусу Moderna на початку січня.