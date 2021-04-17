Moderna скорочує поставки вакцини у дві країни

Американська фармацевтична компанія Moderna у другому кварталі цього року поставить в Канаду і Великобританію менше доз своєї вакцини проти коронавіруса, ніж планувала. Оттава вже висловила розчарування.

Про це з посиланням на заяву Moderna повідомив телеканал CNN .

У Moderna не уточнили, наскільки великим буде скорочення поставок вакцини і як швидко може бути усунутий дефіцит препарату.

"Беручи до уваги поточне пропозиція, попит і розподіл, Moderna буде вносити корективи в очікувані обсяги поставок у другому кварталі в ряді країн, включаючи Канаду і Великобританію", - повідомили в компанії.

Щоб забезпечити стабільні поставки в «найкоротші терміни», компанія працює зі своїм партнером - швейцарським виробником Lonza, а також знаходиться «тісному контакті з усіма урядами», йдеться в її заяві.

В Канаді, де спостерігається різке зростання числа заражених коронавірусом, заявили про "розчарування" у зв'язку з скороченням поставок вакцини Moderna.