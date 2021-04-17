RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Moderna скорочує поставки вакцини у дві країни

Автор: Артур Родивилов

Американська фармацевтична компанія Moderna у другому кварталі цього року поставить в Канаду і Великобританію менше доз своєї вакцини проти коронавіруса, ніж планувала. Оттава вже висловила розчарування.

Про це з посиланням на заяву Moderna повідомив телеканал CNN.

У Moderna не уточнили, наскільки великим буде скорочення поставок вакцини і як швидко може бути усунутий дефіцит препарату.

"Беручи до уваги поточне пропозиція, попит і розподіл, Moderna буде вносити корективи в очікувані обсяги поставок у другому кварталі в ряді країн, включаючи Канаду і Великобританію", - повідомили в компанії.

Щоб забезпечити стабільні поставки в «найкоротші терміни», компанія працює зі своїм партнером - швейцарським виробником Lonza, а також знаходиться «тісному контакті з усіма урядами», йдеться в її заяві.

В Канаді, де спостерігається різке зростання числа заражених коронавірусом, заявили про "розчарування" у зв'язку з скороченням поставок вакцини Moderna.

У лютому компанія Moderna оголосила, що розробила оновлену версію своєї вакцини проти COVID-19, ефективний у боротьбі з варіантом коронавіруса з Південно-Африканської Республіки.

Нагадаємо, вакцини Moderna і Pfizer-BioNTech в США досліджують на реакції у людей з алергією. У випробуваннях візьмуть участь 3,4 тисячі осіб у віці від 18 до 69 років.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ВакцинаКоронавірус
Читайте також
У Франції вісім людей померли після щеплення AstraZeneca
У Чехії скасували візит віце-прем'єра в Росію для обговорення "Супутника V"
Прогноз погоди