Moderna розробила оновлену вакцину для захисту від штаму з ПАР
Компанія Moderna заявила, що розробила оновлену версію своєї вакцини проти COVID-19. Вона має допомогти в боротьбі зі штамом коронавірусу з ПАР.
Про це повідомляє телеканал CNN.
Уточнюється, що перші дози препарату були відправлені в Національний інститут здоров'я США для клінічного дослідження.
Нову вакцину, яка отримала назву mRNA-1273.351, будуть досліджувати як ревакцинації для людей, які вже були вакциновані від коронавірусу, а також як первинну вакцину для людей, які не хворіли COVID-19 і ще не були вакциновані.
Також у компанії заявили, що вже аналізують, чи може третя, більш низька доза оновленої вакцини підвищити імунітет проти нових штамів COVID-19. Як повідомляється, деякі учасники дослідження вже отримують третю дози препарату.
"Ми швидко рухаємося до тестування оновленої вакцини, призначеної для боротьби з новими штамами вірусу. Moderna прагне внести стільки оновлень в нашу вакцину, скільки потрібно, поки пандемія не буде взята під контроль", - заявив генеральний директор Moderna Стефан Бансель.
У компанії не уточнили, скільки триватимуть дослідження, і коли буде доступна оновлена вакцина, якщо буде дозволено.
Нагадаємо, вакцина від коронавірусу розробки Pfizer може бути на 66% менш ефективна проти штаму з Південної Африки. І поки невідомо, чи можна якось збільшити ефективність.
Раніше повідомлялося, що у Фінляндії виявили новий штам коронавірусу, який отримав маркування Fin-796H. Дана мутація вірусу містить в собі властивості і британського, і південноафриканського штамів.
Відзначимо, в Сполучених Штатах виявили гібридний штам коронавірусу - він містить в собі "американську" та "британську" мутації SARS-CoV-2.