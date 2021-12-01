Moderna розповіла, коли випустить вакцину від штаму "Омікрон"

Компанія Moderna розпочала розробку вакцини проти нового штаму "Омікрон". Планує подати заявку на дозвіл у США вже у березні поточного року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Moderna .

За словами президента Moderna Стівена Хоге, бустери, які міститимуть в собі гени, що націлені проти мутації, повинні будуть подолати очікуване зниження ефективності препарату.

Водночас компанія вже почала розробку полівалентної вакцини, яка буде ефективною одразу проти чотирьох різних варіантів коронавірусу.

Як відзначив Хоге, розробка препарату проти "Омікрону" триватиме протягом декількох місяців.