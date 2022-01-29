Moderna проводить клінічні випробування вакцини від ВІЛ

Moderna оголосила про початок клінічних випробувань другої вакцини від ВІЛ на основі мРНК. У дослідженнях візьмуть участь 56 осіб, в яких оцінять як переносимість вакцини, так і імунну відповідь.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на N+1.
Вчені відзначають, що вакцини від ВІЛ поки не дуже добре справляються зі своїм завданням: в доклінічних і клінічних випробуваннях експериментальні препарати зазнали невдачі. Найвищу ефективність -30 відсотків показала комбінація векторної вакцини з пептидною вакциною, клінічні випробування якої проходили в Таїланді.
У новому препараті Moderna мРНК кодує імуноген eOD-GT8 60mer, на який виробляються антитіла проти однієї з ділянок білка Env ВІЛ. За допомогою цієї ділянки вірус зв'язується з глікопротеїном CD4 лімфоцитів. У компанії кажуть, що такі антитіла мають широкий спектр дії, тобто повинні працювати проти більшості штамів ВІЛ. Це може допомогти подолати проблему частих мутацій вірусу.
Раніше ми писали, що Moderna створить єдину вакцину від грипу та COVID.