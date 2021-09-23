У Moderna прогнозують, що пандемія коронавірусу закінчиться в 2022 році

"Якщо подивитися на загальнопромислове розширення виробничих потужностей за останні шість місяців, то до середини наступного року має бути доступна достатня кількість доз, щоб кожен житель Землі міг пройти вакцинацію. Вакцинація також буде можлива в необхідному обсязі", - заявив гендиректор Moderna.

За його словами, скоро вакцинація буде доступна навіть для немовлят.

"Ті, хто не робить щеплення, будуть імунізуватися природним шляхом, тому що штам "Дельта" настільки заразний. Таким чином, ми опинимося в ситуації, схожій на ситуацію з грипом. Ви можете або зробити щеплення і добре перезимувати. Або не робити її і ризикувати захворіти і, можливо, навіть потрапити в лікарню", - додав Бансель.

На питання, чи означає це повернення до нормального життя в другій половині наступного року, він сказав: "Відсьогодні - через рік, я вважаю".

Бансель очікує, що уряди країн схвалять повторні щеплення для вже вакцинованих людей, тому що пацієнти з групи ризику, які були щеплені минулої осені, безсумнівно потребують повторної вакцинації.