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Moderna перейменувала свою COVID-вакцину

Автор: Даша Харченко

Американська компанія Moderna змінила назву своєї вакцини від коронавірусу. Тепер вона буде називатися Spikevax.

Про це повідомляє Європейське агентство лікарських засобів (ЕМА).

Раніше назва препарату збігалася з назвою компанії, тепер же вакцина буде називатися Spikevax. Про причини зміни назви Moderna не повідомляє.

Раніше повідомлялося, що вакцини Pfizer і Moderna викликають запалення серця у молодих чоловіків. Про це свідчать дані моніторингу безпеки вакцин, проведеного Центрами США з контролю і профілактики захворювань (CDC).

Нагадаємо, Європейське агентство з лікарських засобів заявило, що є підстави вважати, що змішування вакцин проти коронавірусу є безпечним і ефективним. У деяких країнах це вже дозволили.

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