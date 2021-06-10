RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Moderna направила запит регулятору США на застосування вакцини від COVID - 19 для підлітків

Автор: Дмитрий Кузнецов

Американський фармацевтична компанія Moderna подала заявку на розгляд управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) США для отримання дозволу на екстрене використання вакцини від коронавірусу для підлітків.

Про це повідомила прес-служба компанії.

"Ми раді оголосити, що подали в FDA заявку на допуск для екстреного використання нашої вакцини від коронавірусу серед підлітків в США", - заявив головний виконавчий директор компанії Стефан Бансель.

У травні Moderna оголосила, що дослідження 2/3 фази TeenCOVE вакцини від коронавірусу серед підлітків досягло первинної кінцевої точки імуногенності, забезпечивши успішний перехід імунної відповіді до вакцинації дорослих.

У ході дослідження не спостерігалося випадків захворювання COVID - 19 у учасників, які отримали дві дози вакцини Moderna за первинним визначенням. Ефективність вакцини серед майже 2500 підлітків, які отримали вакцину Moderna, склала 100% при використанні того ж визначення випадків захворювання, що і в дослідженні 3 фази Cove серед дорослих.

Нагадаємо, раніше в червні компанія подала заявку на дозвіл застосування своєї вакцини від коронавірусу для підлітків в Міністерство охорони здоров'я Канади і в Європейський лікарський регулятор.

Зазначимо, 6 червня Ізраїль розширив кампанію з вакцинації від коронавірусу. Тепер в країні щеплення можуть отримати Підлітки у віці від 12 до 16 років.

Крім того, в Китаї вакцину Sinovac дозволили використовувати для дітей та підлітків віком від трьох до 17 років.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Сполучені Штати АмерикиВакцинаКоронавірус