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Moderna направила запит регулятору США на застосування вакцини від COVID - 19 для підлітків

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Вашингтон, Четвер 10 червня 2021 15:44
Moderna направила запит регулятору США на застосування вакцини від COVID - 19 для підлітків Фото: Moderna подала заявку регулятору на використання своєї COVID-вакцини для підлітків (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Американський фармацевтична компанія Moderna подала заявку на розгляд управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) США для отримання дозволу на екстрене використання вакцини від коронавірусу для підлітків.

Про це повідомила прес-служба компанії.

"Ми раді оголосити, що подали в FDA заявку на допуск для екстреного використання нашої вакцини від коронавірусу серед підлітків в США", - заявив головний виконавчий директор компанії Стефан Бансель.

У травні Moderna оголосила, що дослідження 2/3 фази TeenCOVE вакцини від коронавірусу серед підлітків досягло первинної кінцевої точки імуногенності, забезпечивши успішний перехід імунної відповіді до вакцинації дорослих.

У ході дослідження не спостерігалося випадків захворювання COVID - 19 у учасників, які отримали дві дози вакцини Moderna за первинним визначенням. Ефективність вакцини серед майже 2500 підлітків, які отримали вакцину Moderna, склала 100% при використанні того ж визначення випадків захворювання, що і в дослідженні 3 фази Cove серед дорослих.

Нагадаємо, раніше в червні компанія подала заявку на дозвіл застосування своєї вакцини від коронавірусу для підлітків в Міністерство охорони здоров'я Канади і в Європейський лікарський регулятор.

Зазначимо, 6 червня Ізраїль розширив кампанію з вакцинації від коронавірусу. Тепер в країні щеплення можуть отримати Підлітки у віці від 12 до 16 років.

Крім того, в Китаї вакцину Sinovac дозволили використовувати для дітей та підлітків віком від трьох до 17 років.

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