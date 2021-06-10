Moderna направила запит регулятору США на застосування вакцини від COVID - 19 для підлітків

Американський фармацевтична компанія Moderna подала заявку на розгляд управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) США для отримання дозволу на екстрене використання вакцини від коронавірусу для підлітків.

"Ми раді оголосити, що подали в FDA заявку на допуск для екстреного використання нашої вакцини від коронавірусу серед підлітків в США", - заявив головний виконавчий директор компанії Стефан Бансель.

У травні Moderna оголосила, що дослідження 2/3 фази TeenCOVE вакцини від коронавірусу серед підлітків досягло первинної кінцевої точки імуногенності, забезпечивши успішний перехід імунної відповіді до вакцинації дорослих.

У ході дослідження не спостерігалося випадків захворювання COVID - 19 у учасників, які отримали дві дози вакцини Moderna за первинним визначенням. Ефективність вакцини серед майже 2500 підлітків, які отримали вакцину Moderna, склала 100% при використанні того ж визначення випадків захворювання, що і в дослідженні 3 фази Cove серед дорослих.