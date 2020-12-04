Moderna до кінця березня випустить 145 млн доз вакцини від коронавірусу

Фото: вакцина (РБК-Україна)

Американська біотехнологічна компанія Moderna заявила, що до кінця березня виробить 145 млн доз COVID-вакцини. Нею планують імунізувати до 60 мільйонів осіб в США і 12,5 мільйона за межами країни у цей період.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Як повідомляється, в цьому місяці Moderna збирається в США надати 20 мільйонів доз своєї вакцини, а потім від 85 до 100 мільйонів доз протягом першого кварталу 2021 року.

За межами США Moderna планує поставити від 15 до 25 мільйонів доз в перші три місяці 2021 року. Усього у наступному році фармацевтична компанія планує випустити від 500 мільйонів до одного мільярда доз.

Зазначається, що для імунізації вакциною потрібно два щеплення на людину з інтервалом в один місяць.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ефективність вакцини Moderna при первинному аналізі склала 94,1%. При цьому ефективність препарату при тяжких випадках захворювання склала 100%.

Крім того, глава компанії Moderna Стефан Бансель заявляв, що COVID-вакцина їх виробництва буде коштувати від 25 до 37 доларів, залежно від обсягу закупівлі.