ru ua
Пн, 17 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Moderna анонсували початок клінічних випробувань вакцини від "Омікрону"

Новость на русском →
США, Понеділок 17 січня 2022 17:40
В Moderna анонсували початок клінічних випробувань вакцини від "Омікрону" Фото: Стефан Бансель, гендиректор Moderna (flickr.com/worldeconomicforum)
Автор: Дмитро Левицький

Генеральний директор компанії Moderna Стефан Бансель анонсував початок клінічних випробувань вакцини від штаму коронавірусу "Омікрон". За його словами, випробування препарату почнуться в найближчі кілька тижнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

"Вакцина допрацьовується... Вона має надійти на клінічні випробування найближчими тижнями. Ми сподіваємося, що в березні ми зможемо отримати дані, щоб поділитися з регуляторними органами, щоб визначити наступні кроки", - сказав Бансел.

Нагадаємо, очікується, що вакцина Moderna від штаму "Омікрон" буде готова до осені 2022 року.

Крім того, гендиректор Moderna розповів про розробку комбінованої вакцини, яка захищатиме від коронавірусу та грипу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Омикрон Вакцина від коронавірусу Вакцина
NEWS
Порошенку обирають запобіжний захід: онлайн-трансляція суду
Порошенку обирають запобіжний захід: онлайн-трансляція суду
DAILY
Пільговий газ проти інфляції. Чи зможе Кабмін утримати зростання цін на продукти харчування
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Пільговий газ проти інфляції. Чи зможе Кабмін утримати зростання цін на продукти харчування