В Moderna анонсували початок клінічних випробувань вакцини від "Омікрону"
Фото: Стефан Бансель, гендиректор Moderna (flickr.com/worldeconomicforum)
Генеральний директор компанії Moderna Стефан Бансель анонсував початок клінічних випробувань вакцини від штаму коронавірусу "Омікрон". За його словами, випробування препарату почнуться в найближчі кілька тижнів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.
"Вакцина допрацьовується... Вона має надійти на клінічні випробування найближчими тижнями. Ми сподіваємося, що в березні ми зможемо отримати дані, щоб поділитися з регуляторними органами, щоб визначити наступні кроки", - сказав Бансел.
Нагадаємо, очікується, що вакцина Moderna від штаму "Омікрон" буде готова до осені 2022 року.
Крім того, гендиректор Moderna розповів про розробку комбінованої вакцини, яка захищатиме від коронавірусу та грипу.