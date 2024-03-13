Модель экономического бронирования должна принимать во внимание показатели работы предприятия,

"Можно взять период последних лет, например перед широкомасштабным вторжением, и формализовать тренд по средней зарплате в отрасли и средней зарплате по государству. Затем – определить, например, топ-100 компаний, которые могут претендовать, или топ-200, по этому критерию .И дать им определенную свободу действий относительно того, каких именно работников им бронировать.Безусловно, для определения этой категории компаний есть и выплата налогов, и количество трудовых коллективов, и погрузка на фонд оплаты труда и т. д. Мне кажется, что это больше такая гибкая, более прозрачная и более справедливая, пожалуй, система", - заметил эксперт.

Он подчеркнул, что "зарплатное" бронирование - дискуссионный вопрос, ведь не всегда профессионализм или редкость специалиста определяется уровнем его оклада.

"Конечно, мы понимаем, что топменеджмент получает больше, это нормально в рыночной экономике. Но проблемы бизнеса сейчас связаны не с менеджментом, а именно с теми, кто непосредственно специалисты, работающие на производственных звеньях. Именно поэтому нужно создать относительные показатели, а не абсолютные показатели зарплаты. Потому что человек, знающий, как что-то производить, может получать не самые большие средства по сравнению с другими. Но именно этот человек нужен", - резюмировал эксперт.

Ранее стало известно, что Кабмин разработал схему, предусматривающую бронирование для украинцев, имеющих зарплату более 35 тыс. грн. Также правительственный документ предусматривает 100%-ное бронирование для чиновников ранга А, полицейских, а также для работников топливно-энергетического комплекса.