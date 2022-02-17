Мобільним операторам спростили будівництво базових станцій

Верховна рада ухвалила закон про спрощення розміщення технічних засобів електронних комунікацій. Законом спрощено процедуру отримання мобільними операторами права на користування земельними ділянками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання парламенту 17 лютого в Youtube.
Проект закону № №5811 в цілому підтримали 308 народних депутатів.
Як зазначається в пояснювальній записці, закон спрямований для надання 95% населення України доступу до мобільного високошвидкісного інтернету, опосередкованого стимулювання екотуризму, рекреації, туризму.
Законом передбачено встановити до 1 січня 2026 року спрощену процедуру надання в користування земельних ділянок площею до 0,05 гектара для розміщення базових станцій мобільного зв’язку.
Спрощення не поширюватиметься на ділянки особливо цінних земель, земель історико-культурного призначення, земель оздоровчого призначення, рекреаційного призначення, лісогосподарського призначення, та земель у межах зелених зон населених пунктів.
Нагадаємо, Кабінет міністрів схвалив план заходів щодо підвищення якості послуг рухомого (мобільного) зв’язку на 2020-2022 роки. У плані є заходи щодо впровадження технології 5G.