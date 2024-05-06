Мобилизованный в армию РФ украинец расстрелял захватчиков и сбежал, - ЦНС

Ликвидированные оккупанты служили в артиллерии и обстреливали мирных жителей Херсона. Попав к ним на службу, местный житель ликвидировал врага и покинул место службы.

Сейчас оккупанты пытаются тщетно разыскать подозреваемого. В то же время местные фейковые "военкоматы" приостановили мобилизационную кампанию в регионе.

Российские паблики обнародовали вероятное фото "предателя". Отмечается, что мужчину зовут Юрий Николаевич Галушко, а ликвидированные российские военные служили в гаубично-артиллерийском дивизионе 10-го танкового полка.

Фото: скрин с видео