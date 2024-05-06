RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Мобилизованный в армию РФ украинец расстрелял захватчиков и сбежал, - ЦНС

Фото: житель украинского села после мобилизации расстрелял российских военных (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

На временно оккупированных территориях Украины российские оккупанты мобилизовали местного жителя. После получения оружия он расстрелял группу российских военных и сбежал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Центра национального сопротивления (ЦНС).

Ликвидированные оккупанты служили в артиллерии и обстреливали мирных жителей Херсона. Попав к ним на службу, местный житель ликвидировал врага и покинул место службы.

Сейчас оккупанты пытаются тщетно разыскать подозреваемого. В то же время местные фейковые "военкоматы" приостановили мобилизационную кампанию в регионе.

Российские паблики обнародовали вероятное фото "предателя". Отмечается, что мужчину зовут Юрий Николаевич Галушко, а ликвидированные российские военные служили в гаубично-артиллерийском дивизионе 10-го танкового полка.

Фото: скрин с видео

Ситуация на оккупированных территориях

На временно оккупированных территориях Донецкой области участились факты неповиновения российских военных своим командирам.

Также захватчики принудительно выселяют украинских жителей из нескольких населенных пунктов в Херсонской области.

Кроме того, на оккупированных территориях россияне принудительно заставляют детей учиться управлять БПЛА.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины