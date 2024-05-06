Мобилизованный в армию РФ украинец расстрелял захватчиков и сбежал, - ЦНС

На временно оккупированных территориях Украины российские оккупанты мобилизовали местного жителя. После получения оружия он расстрелял группу российских военных и сбежал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Центра национального сопротивления (ЦНС).
Ликвидированные оккупанты служили в артиллерии и обстреливали мирных жителей Херсона. Попав к ним на службу, местный житель ликвидировал врага и покинул место службы.
Сейчас оккупанты пытаются тщетно разыскать подозреваемого. В то же время местные фейковые "военкоматы" приостановили мобилизационную кампанию в регионе.
Российские паблики обнародовали вероятное фото "предателя". Отмечается, что мужчину зовут Юрий Николаевич Галушко, а ликвидированные российские военные служили в гаубично-артиллерийском дивизионе 10-го танкового полка.
Фото: скрин с видео
На временно оккупированных территориях Донецкой области участились факты неповиновения российских военных своим командирам.
Также захватчики принудительно выселяют украинских жителей из нескольких населенных пунктов в Херсонской области.
Кроме того, на оккупированных территориях россияне принудительно заставляют детей учиться управлять БПЛА.
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