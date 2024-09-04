До мобилизации фиксировал преступления россиян. На войне погиб журналист Богдан Затула

Что известно о жизни и гибели Богдана Затулы

О смерти военнослужащего сообщили в Telegram-канале "Новости. Live".

"На войне погиб корреспондент Новости.LIVE Богдан Затула", - говорится в публикации.

Уточняется, что Богдан присоединился к команде в мае 2024 года и освещал события в своем родном Харькове.

"Наш коллега был талантливым и трудолюбивым журналистом. Знал, чем живет город, всегда снимал последствия атак оккупантов, фиксируя преступления российской армии. Богдан запомнился добрым и общительным, никогда не отказывал в помощи", - добавил автор поста.

Отмечается, что в ряды ВСУ Затулу мобилизовали 31 июля.

"Он погиб во время мощных артиллерийских обстрелов 26 августа. Похоронили его на Аллее Славы в Харькове. Выражаем искренние соболезнования семье. Низко склоняем головы в скорби", - говорится в сообщении.

Сообщается также, что помочь семье Богдана можно по ссылке на "банку" от monobank.

Сообщение о гибели защитника Украины (скриншот: t.me/novynylive)

Немного позже о гибели Затулы сообщили также на странице Института массовой информации (ИМИ) в Facebook.

"Погиб журналист издания Новости.LIVE Богдан Затула, мобилизованный в ряды Вооруженных сил 31 июля. В комментарии региональной представительнице ИМИ редакция Новости.LIVE уточнила, что Богдан погиб 26 августа в Днепропетровской области. У себя на Facebook-странице он писал, что служит деловодом воинской части", - говорится в сообщении.

Уточняется, что до сотрудничества с Новости.LIVE, 28-летний Богдан работал журналистом в издании "Фокус" (до 2021 года), а в 2023 году - редактором новостной ленты ZN.UA.

"По данным Института массовой информации, Богдан Затула стал 86 медийщиком, погибшим в результате полномасштабной агрессии России", - заключается в сообщении.

Информация про Затулу от ИМИ (скриншот: facebook.com/imi.org.ua)