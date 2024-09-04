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До мобилизации фиксировал преступления россиян. На войне погиб журналист Богдан Затула

Среда 04 сентября 2024 14:36
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До мобилизации фиксировал преступления россиян. На войне погиб журналист Богдан Затула 28-летнего Богдана Затулу похоронили на Аллее Славы в Харькове (фото: facebook.com/imi.org.ua)
Автор: Ирина Костенко

26 августа 2024 года мобилизованный в ряды Вооруженных сил Украины журналист Богдан Затула погиб в Днепропетровской области.

РБК-Украина рассказывает, что известно о трагическом событии и жизненном пути защитника Украины.

Что известно о жизни и гибели Богдана Затулы

О смерти военнослужащего сообщили в Telegram-канале "Новости. Live".

"На войне погиб корреспондент Новости.LIVE Богдан Затула", - говорится в публикации.

Уточняется, что Богдан присоединился к команде в мае 2024 года и освещал события в своем родном Харькове.

"Наш коллега был талантливым и трудолюбивым журналистом. Знал, чем живет город, всегда снимал последствия атак оккупантов, фиксируя преступления российской армии. Богдан запомнился добрым и общительным, никогда не отказывал в помощи", - добавил автор поста.

Отмечается, что в ряды ВСУ Затулу мобилизовали 31 июля.

"Он погиб во время мощных артиллерийских обстрелов 26 августа. Похоронили его на Аллее Славы в Харькове. Выражаем искренние соболезнования семье. Низко склоняем головы в скорби", - говорится в сообщении.

Сообщается также, что помочь семье Богдана можно по ссылке на "банку" от monobank.

До мобилизации фиксировал преступления россиян. На войне погиб журналист Богдан ЗатулаДо мобилизации фиксировал преступления россиян. На войне погиб журналист Богдан Затула

Сообщение о гибели защитника Украины (скриншот: t.me/novynylive)

Немного позже о гибели Затулы сообщили также на странице Института массовой информации (ИМИ) в Facebook.

"Погиб журналист издания Новости.LIVE Богдан Затула, мобилизованный в ряды Вооруженных сил 31 июля. В комментарии региональной представительнице ИМИ редакция Новости.LIVE уточнила, что Богдан погиб 26 августа в Днепропетровской области. У себя на Facebook-странице он писал, что служит деловодом воинской части", - говорится в сообщении.

Уточняется, что до сотрудничества с Новости.LIVE, 28-летний Богдан работал журналистом в издании "Фокус" (до 2021 года), а в 2023 году - редактором новостной ленты ZN.UA.

"По данным Института массовой информации, Богдан Затула стал 86 медийщиком, погибшим в результате полномасштабной агрессии России", - заключается в сообщении.

До мобилизации фиксировал преступления россиян. На войне погиб журналист Богдан ЗатулаДо мобилизации фиксировал преступления россиян. На войне погиб журналист Богдан Затула

Информация про Затулу от ИМИ (скриншот: facebook.com/imi.org.ua)

Напомним, ранее мы рассказывали, что на войне погибла одна из первых женщин-добровольцев Мария Дихтяр.

Читайте также, что известно о погибшем волонтере и боевом медике Питере Фуше из Великобритании.

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