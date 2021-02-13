Багато скарг на побічні ефекти: два регіони Швеції зупинили вакцинацію AstraZeneca

Вакцинацію препаратом зупинили в регіоні Седерманланд, на південь від столиці Стокгольма. Там у 100 з 400 щеплених співробітників лікарні з'явилися побічні ефекти у вигляді підвищеної температури тіла і інших ознак.

Також зупинили процес і в регіоні Евлеборг, на північ від Стокгольма. Причиною також було дивно велика кількість щеплених з ознаками побічних ефектів загальної слабкості, спека і тремтіння.

Представник AstraZeneca в Скандинавії Андреас Хеддини визнав, що відсоток випадків з побічними ефектами дивно високий, але підкреслює, що не були зафіксовані серйозні побічні ефекти, а тому немає підстав для серйозних переживань.