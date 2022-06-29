Там було багато трупів. СБУ допитала моряка-рятувальника з крейсера "Москва"

"Там було багато трупів і, в основному, порятунок відбувалося дуже сумно. Корабель втратили, він потонув, його не змогли відбуксирувати ... Я надивився, що було на "Москві", і не хотів далі бачити, що посеред моря вмираєш. Це зовсім жахливо. І я відмовився", - розповів полонений.

Після цього він прийняв рішення "перекваліфікуватися" в піхотинця, щоб воювати в Україні. Через три тижні інструктори-вагнерівці допомогли йому "змінити профіль". І незабаром колишнього матроса відправили на розвідку у Волноваський район.

На першому ж бойовому завданні "розвідники" потрапили в засідку ЗСУ і вижити вдалося трьом з 30. Російські командири кинули поранених на поле бою. Медичну допомогу російський військовий отримав вже від українських бійців, які полонили його. Зараз він дає свідчення СБУ.