Багато збивають. Росія зосередила застосування авіації на зоні ООС, - Арестович

Російська армія зосередила застосування армійської авіації на зоні операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі. Оскільки на решті території України її впевнено збивають.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення радника глави офісу президента Олексія Арестовича.
За його словами, українські сили збили вже 111 безпілотників, і різке зростання кількості збитих БПЛА пояснюється тим, що російські війська вже побоюються застосовувати армійську авіацію.
"Противник зосередив основні зусилля своєї авіації переважно в зоні ООС, тому що на решті території України його впевнено збивають наші Повітряні сили", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше Арестович висловив сумнів щодо можливості оточення українських сил ООС на Донбасі, оскільки для противника там складається несприятлива обстановка.
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