Багато ДТП. У Києві через снігопад утворилися затори

Вдень 22 січня в Києві через снігопад утворилися затори. На столичних магістралях багато ДТП, які призвели до заторів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Google Maps.
Найбільш складна ситуація спостерігається на правому березі столиці. Затори помічені на окремих ділянках проспекту Перемоги, бульвару Тараса Шевченка, вулиці Лесі Українки. Рух на цих магістралях ускладнений, в тому числі через ДТП.
Ускладнено рух на деяких ділянках Голосіївського проспекту і Великої Окружної дороги. На мостах через Дніпро затори не спостерігаються.
На Лівому березі затори спостерігаються на Дніпровській набережній, проспекті Миколи Бажана та деяких ділянках вулиці Братиславська. У цій частині столиці рух також ускладнений через численні аварії на дорогах.
Фото: карта заторів у Києві 22 січня (google.com/maps)
Нагадаємо, сьогодні у Києві синоптики очікували невеликий сніг і західний вітер 7-12 метрів в секунду.