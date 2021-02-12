Багато людей відчують на собі пост-COVID синдром після хвороби - ВООЗ

Пацієнти, які тривалий час хворіли коронавірусом, можуть відчути особливий синдром після одужання. І таких людей може бути багато.

Про це заявили у Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Відзначається, що так званий пост-COVID синдром може спостерігати як у пацієнтів з легкою формою коронавірусу, так і з тяжкою.

Враховуючи масштаби пандемії, у ВООЗ очікують, що в світі цей синдром перенесуть багато людей. А найкращий варіант його уникнути, не захворіти коронавірусом.