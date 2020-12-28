Багато європейців побоюються робити щеплення від коронавірусу, - Reuters

Більше половини учасників опитування в Польщі, Болгарії, а також 41% у Франції відповіли, що не планують вакцинуватися від коронавірусу. Скепсис багатьох європейців викликаний тим, з якою швидкістю вакцини від COVID-19 були протестовані та схвалені.

Про це повідомляє Reuters.

Проведені в Польщі опитування, показали, що на цей час менш як 40% жителів країни планують проходити вакцинацію. У неділю на неї записалася лише половина медперсоналу варшавської лікарні, де було зроблено перше в країні щеплення.

В Болгарії 45% жителів заявили, що не будуть робити щеплення, ще 40% планують почекати - вони хочуть переконатися у відсутності негативних побічних ефектів.

За даними опитування Alpha Research, менш одного з п'яти болгар із пріоритетних груп планують добровільно зробити щеплення.

Опитування IPSOS в 15 країнах, опубліковане 5 листопада, показало, що 54% французів пройшли б вакцинацію від COVID, якби вона була доступна. Цей показник склав 64% в Італії та Іспанії, 79% у Великобританії та 87% у Китаї.

Більш пізнє опитування IFOP, в якому не було порівняльних даних по інших країнах, показало, що лише 41% жителів Франції готові вакцинуватися.

Нагадаємо, з неділі, 27 грудня, у країнах Європейського союзу почався процес вакцинації населення від коронавірусу за допомогою препарату Pfizer і BioNTech. Перший етап вакцинації триватиме до 29 грудня включно.

Раніше РБК-Україна писало, що Європол заявив про шахрайство у зв'язку з початком масової вакцинації від коронавірусу.