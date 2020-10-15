Молодший син Трампа перехворів коронавірусом

Молодший син президента США Дональда Трампа - 14-річний Беррон - перехворів коронавірусів. Він переніс COVID-19 безсимптомно.

Про це повідомила перша леді США Меланія Трамп в своїй заяві, опублікованій на сайті Білого дому.

"На щастя, він сильний підліток, у нього не проявилися симптоми", - сказала вона.

За словами Меланії Трамп, у сина виявили коронавірус після того, як діагноз підтвердився у неї і президента США.

"Перною мірою я була рада, що всі ми пройшли через це одночасно, тому що могли піклуватися один про одного і провести час разом", - сказала вона.

Дружина Трампа повідомила, що пізніше Беррон здав ще один тест на коронавірус, який виявився негативним.

Також Меланія Трамп розповіла, як перенесла захворювання COVID-19. Вона відчувала ломоту в тілі, мала кашель і головний біль, і велику частину часу почувалася втомленою.

Останній тест на коронавірус у неї виявився негативним.

Нагадаємо, про те, що у Трампа і його дружини Меланії виявили коронавірус стало відомо 2 жовтня.

10 жовтня Трамп з'явився без маски перед своїми прихильниками під час першого публічного заходу з моменту зараження COVID-19.

Трамп 13 жовтня офіційно повернувся до передвиборної кампанії після зараження COVID-19.

За словами лікаря президента Шона Конлі, результати тесту Трампа на коронавірус останні кілька днів поспіль були негативними, і він більше не заразний.