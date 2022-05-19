І малят, і літніх чоловіків. Окупанти массово гвалтують українців, - Денісова

"Учора лише за одну годину, через пережите сексуальне насильство, звернулися 10 осіб, з них 8 - зґвалтовані неповнолітні. У тому числі двоє хлопчиків 10 років", - розповіла вона.

Крім того, за її словами, упродовж останньої доби отримали 56 дзвінків.

"Трійнята 9 років, дівчата. Зґвалтовані рашистами, мають тяжкі травми статевих органів. Усе це на очах у матері, вона у шоковому стані. Ізюм", - розповіла Денісова.

Вона додала, що таких випадків безліч.

"Звернулася мама, на її очах дев’ятимісячну донечку зґвалтували свічкою. Однорічного хлопчика ґвалтували двоє, помер. Дівчинка двох років, ґвалтували двоє, залишилася живою", - каже омбудсмен.

При цьому ґвалтують навіть літніх чоловіків.

"Зґвалтовані чоловіки 67 та 78 років", - додала уповноважена Верховної ради.