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І малят, і літніх чоловіків. Окупанти массово гвалтують українців, - Денісова

Фото: уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти масово ґвалтують українців. При цьому жертвами зґвалтування стають не тільки жінки, але і діти - хлопчики та дівчата, та навіть чоловіки у віці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення уповноваженої Верховної ради України з прав людини Людмили Денісової.

"Учора лише за одну годину, через пережите сексуальне насильство, звернулися 10 осіб, з них 8 - зґвалтовані неповнолітні. У тому числі двоє хлопчиків 10 років", - розповіла вона.

Крім того, за її словами, упродовж останньої доби отримали 56 дзвінків.

"Трійнята 9 років, дівчата. Зґвалтовані рашистами, мають тяжкі травми статевих органів. Усе це на очах у матері, вона у шоковому стані. Ізюм", - розповіла Денісова.

Вона додала, що таких випадків безліч.

"Звернулася мама, на її очах дев’ятимісячну донечку зґвалтували свічкою. Однорічного хлопчика ґвалтували двоє, помер. Дівчинка двох років, ґвалтували двоє, залишилася живою", - каже омбудсмен.

При цьому ґвалтують навіть літніх чоловіків.

"Зґвалтовані чоловіки 67 та 78 років", - додала уповноважена Верховної ради.

Як повідомлялося, генеральний прокурор Ірина Венедиктова заявила про оголошення підозри російському військовослужбовцю за зґвалтування жінки у Київській області.

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