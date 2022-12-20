Международный союз конькобежцев отобрал у России два чемпионата Европы

Продолжающееся полномасштабное вторжение в Украину привело к усилению спортивной изоляции РФ. Агрессор потерял права на проведение двух турниров под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.
Союз конькобежцев России получил уведомление от ISU о переносе двух европейских форумов с территории России. Функционеры готовы рассмотреть новые заявки стран на проведение чемпионатов по конькобежному спорту и шорт-треку.
"После подтверждения Конгрессом ISU 2022 года сохранения действия положений Коммюнике ISU №2469 и продолжающейся войны в Украине Совет ISU решил немедленно отозвать предварительные договоренности с Союзом конькобежцев России. Мероприятия, на которые членам ISU предлагается подавать заявки:
Заявки на упомянутые турниры члены ISU могут отправлять в Секретариат союза до 15 февраля 2023 года", – говорится в официальном заявлении.
Россия получила право на проведение двух первенств в июне 2021 года. Конькобежный турнир должен был состояться в подмосковной Коломне, а соревнования по шорт-треку – в Сочи.
Кстати, ранее Олимпийский комитет США неожиданно поддержал допуск россиян на Игры-2024 в Париже.
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