Международный союз конькобежцев отобрал у России два чемпионата Европы

Союз конькобежцев России получил уведомление от ISU о переносе двух европейских форумов с территории России. Функционеры готовы рассмотреть новые заявки стран на проведение чемпионатов по конькобежному спорту и шорт-треку.

"После подтверждения Конгрессом ISU 2022 года сохранения действия положений Коммюнике ISU №2469 и продолжающейся войны в Украине Совет ISU решил немедленно отозвать предварительные договоренности с Союзом конькобежцев России. Мероприятия, на которые членам ISU предлагается подавать заявки:

чемпионат Европы по конькобежному спорту (5-7 января 2024 г.)

чемпионат Европы по шорт-треку (12-14 января 2024 г.)

Заявки на упомянутые турниры члены ISU могут отправлять в Секретариат союза до 15 февраля 2023 года", – говорится в официальном заявлении.

Россия получила право на проведение двух первенств в июне 2021 года. Конькобежный турнир должен был состояться в подмосковной Коломне, а соревнования по шорт-треку – в Сочи.