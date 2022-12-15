Международная торговая палата просит ЕБРР и ЕИБ посодействовать погашению долгов перед "зеленой" генерацией

ICC обратилась в банки, поскольку полномасштабное вторжение России в Украину нанесло разрушительный ущерб украинскому сектору возобновляемой энергетики, а продолжившие работать предприятия получают лишь часть заработанных средств.

Текущий долг "Укрэнерго" за услугу по развитию сектора "зеленой" энергетики составляет около 14 млрд. гривен за 2022 год и 0,6 млрд. за 2021 год.

Также ICC отмечает, что "Укрэнерго" получает от ЕБРР кредиты, которые должны быть направлены на поддержание ликвидности компании и зеленого поколения, но представители ВИЭ пока не получили этих средств.

"Принимая во внимание предоставленную информацию, просим вас содействовать погашению долгов перед сектором ВИЭ и запросить использование средств на расчеты с производителями электроэнергии по ВИЭ", - подытожили в письмах.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина может стать "зеленым энергохабом" для Европы и наращивать экспорт электроэнергии в ЕС, чтобы заменить "грязные" российские энергоресурсы.

Он подчеркнул, что у Украины огромный природный потенциал для развития возможностей в зеленой энергетике и в производстве зеленого водорода.