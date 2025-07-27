Между жизнью и смертью: как медики на фронте спасают раненых прямо под обстрелами

Военные медики на передовой находятся в постоянной боевой готовности. Их задача - эвакуировать и спасать раненых прямо во время обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на рассказ медиков 44 отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Данила Апостола.

Работа санитарного инструктора

Санитарный инструктор медицинского пункта артиллерийского дивизиона с позывным "Мага" отметила, что повседневная жизнь у медиков на фронте обычно напряженная - они всегда в ожидании, что поступит звонок и нужно будет выезжать на эвакуацию.

"Чаще всего это акубаротравмы, контузии в основном и много осколочных ранений", - рассказала она.

По ее словам, экипировка всегда должна быть под рукой: рюкзаки, аптечки, рабочее место в машине.

"Каждый рюкзак сложен лично под человека, и каждое рабочее место в машине так же - кому как удобно", - добавила она.

Санинструктор с позывным "Ди" рассказала, что на эвакуации работает два экипажа. Один вывозит соматических больных в медучреждения, второй оказывает помощь раненым военнослужащим.

Будни водителя

В свою очередь водитель эвакуационного автомобиля с позывным "Шумахер" объяснил, что помогает боевому медику и санинструктору, занимается погрузкой и доставкой раненых на стабилизационный пункт.

"Быстрый подъем, если среди ночи. Быстрый старт, разбитые дороги. Ну и опасность - в первую очередь. Добраться до точки, чтобы ничего не летало, не прилетало. А главное - найти ту точку. Когда я забираю "300" (раненого - ред.), я привожу "300", а не "200" (погибшего - ред.). Это самая большая мотивация", - добавил он.

Под огнем

Фельдшер медицинского пункта с позывным "Тарик" отметил, что когда прозвучит команда на выезд - у медиков всего "пару секунд" на сборы. За это время необходимо надеть средства защиты и сесть в машину, чтобы как можно скорее приехать к раненому.

"Наверное, 75% моих эвакуаций были именно под обстрелом, потому что не знаешь, когда он прилетит", - подчеркнул защитник.

По его словам, однажды пришлось забирать шестерых раненых за раз.

"Мы всех вовремя забрали, всех довезли до стабилизационного пункта, и все живы-здоровы. Мотивирует то, что ты спасаешь жизни", - добавил"Тарик".

Руководство медпункта

Временно исполняющий обязанности начальника медпункта артдивизиона с позывным "Док" уверен, что главное в работе медика - скорость и качество.

"Тот самый жгут можно заменить чем угодно", - подчеркнул он.

Начальник медпункта 44-й бригады с позывным "Сократ" также добавил, что на первом месте - сохранение жизней и здоровья бойцов.