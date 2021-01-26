В МІУ пояснили, чому гроші з COVID-фонду направили на дороги

Фото: Владислав Криклій (РБК-Україна)

У Міністерстві інфраструктури пояснили, чому кошти з коронавірусного фонду були направлені на будівництво доріг. До цього всі програми, які подавало заявки Міністерство охорони здоров'я, були вже забезпечені.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Ковидний фонд дійсно отримав таку назву. Але кошти в ньому були передбачені не тільки для закупівлі ліків, масок, вакцин, забезпечення ліжок киснем. Крім МОЗ, у нас ще були і доплати поліцейським, і компенсувався Фонд з тимчасової втрати працездатності. Тобто це було не тільки про медицину", - пояснив Криклій.

Міністр додав, що у зв'язку з тим, що з-за карантину малий і середній бізнес закривався, розгортання "Великого будівництва" (програма будівництва доріг) створювало нові робочі місця.

"Це в бюджеті передбачалося зразу. Планувалося, що ще з тієї суми, яку з арбітражу "Нафтогаз" виграв у "Газпрому" і у вигляді дивідендів сплатив в бюджет, кошти підуть саме на проекти розвитку. Серед них пріоритетними визначалися програми з будівництва доріг", - заявив Криклій.

Раніше в Кабміні повідомляли, що при локдауні в країні утворюється безробіття, а одним із мультиплікаторів для запуску економіки було визначено будівництво доріг.

Зазначимо, станом на листопад, з COVID-фонду вже було витрачено понад 50% коштів.