Митрополит ПЦУ заразився коронавірусом

Ієрарх Православної церкви України (ПЦУ), митрополит Переяславський і Вишневський Олександр Драбинко заразився коронавірусом. До середини вересня він буде на карантині.

Про це він повідомив у своєму Facebook.

За його словами, позитивний тест на COVID-19 був отриманий в результаті чергового щомісячного обстеження.

"Джерело інфікування, час і місце - невизначені. У зв'язку з цим, згідно з приписом лікаря перебуваю до 15 вересня на карантині. Класичні симптоми - поки відсутні. Температура в нормі. Осіб, з якими мав контакт в останні дні, прошу з увагою поставитися до самопочуття і при необхідності звернутися до лікаря", - додав Драбинко.

Нагадаємо, в липні у Києві на карантин закривали монастир ПЦУ, серед його насельників було виявлено спалах COVID-19.

Сьогодні стало відомо, що міський голова Тернополя Сергій Надал заразився коронавірусом. У зв'язку з цим він переходить на самоізоляцію і режим роботи з дому. Необхідності в госпіталізації немає. З початку епідемії в Тернопільській області зафіксовано понад 6 тисяч випадків зараження.