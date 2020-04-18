Митрополит Онуфрій не захворів на коронавірус, - Климент

В Українській Православній Церкві Московського патріархату (УПЦ МП) заявляють, що митрополит Онуфрій здоровий і не заразився на коронавірус. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив Митрополит Ніжинський і Прилуцький Климент.

Відзначимо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що митрополити Онуфрій і Антоній госпіталізовані під чужими іменами з коронавірусом. При цьому зазначалося, що Онуфрій не проводитиме пасхальну літургію.

"Такої інформації немає. Я говорю, Митрополит відчуває себе прекрасно і готується до скоєння божественної пасхальної служби", - повідомив владика Климент.

На інформацію про те, що Онуфрій і Антоній інфіковані коронавірусом, відреагували також в прес-службі УПЦ МП.

"Митрополити Онуфрій і Антоній здорові й готуються до Великоднього богослужіння. Настоятель Української Православної Церкви (Московського патріархату, - ред.) Блаженніший Митрополит Онуфрій сьогодні здійснить Великоднє богослужіння в домовому храмі, у своїй резиденції. Таке рішення було прийнято з метою уникнення скупчення безлічі вірян, які щороку хочуть потрапити на Великодню Літургію ", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що зараз Онуфрій готується до літургії, а митрополит Антоній перебуває в Києво-Печерській лаврі. За даними УПЦ МП, вони обидва здорові.

Нагадаємо, раніше в УПЦ МП закликали прихожан забрати благодатний вогонь, попри карантин. Роздача вогню буде проводитися у Свято-Воскресенському храмі.

Також РБК-Україна писало, що в Києві за 17 квітня підтвердили 65 нових заражень, близько половини з яких (26) в Києво-Печерській Лаврі. Всього в столиці коронавірус виявлений у 770 осіб.