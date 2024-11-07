Месяц мужского здоровья. Врачи назвали первые признаки рака простаты

По всему миру в ноябре проходит акция под названием "Movember" - от moustache - усы и november - ноябрь. Мужчины отращивают усы и бороды, чтобы увеличить осведомленность о раке простаты, раке яичек и других проблемах мужского здоровья.

Символом осведомленности о мужском здоровье и раке простаты является голубая лента.

Заметим, что рак простаты входит в пятерку болезней, являющихся главными причинами смертности среди мужчин.

Признаки рака простаты

Специалисты Национальной службы здоровья Украины подчеркнули, что в случае первых признаков следует сразу обратиться к семейному врачу. Среди симптомов в частности:

проблемы с мочеиспусканием;

частое мочеиспускание;

боли в спине, бедре или тазу;

ощущение, что мочевой пузырь опустошился не полностью;

кровь в моче или сперме;

боли в костях;

значительное похудение;

эректильная дисфункция ("импотенция").

Семейный врач может выписать направление к специалисту - урологу. Прием по направлению является бесплатным в медучреждениях, заключивших договоры с НСЗУ на амбулаторную помощь.

Уролог осматривает пациента, при необходимости направляет на дополнительные обследования. К примеру, ультразвуковое исследование простаты, ректальное цифровое исследование, биопсию.

Как снизить риск развития рака простаты: