Месяц мужского здоровья. Врачи назвали первые признаки рака простаты

Ноябрь уже традиционно считается месяцем мужского здоровья. Причина в том, что рак простаты входит в пятерку болезней, являющихся главными причинами смертности среди мужчин.
Подробнее о том, каковы принципы заботы о мужском здоровье, можно узнать, - в материале РБК-Украина.
По всему миру в ноябре проходит акция под названием "Movember" - от moustache - усы и november - ноябрь. Мужчины отращивают усы и бороды, чтобы увеличить осведомленность о раке простаты, раке яичек и других проблемах мужского здоровья.
Символом осведомленности о мужском здоровье и раке простаты является голубая лента.
Заметим, что рак простаты входит в пятерку болезней, являющихся главными причинами смертности среди мужчин.
Специалисты Национальной службы здоровья Украины подчеркнули, что в случае первых признаков следует сразу обратиться к семейному врачу. Среди симптомов в частности:
Семейный врач может выписать направление к специалисту - урологу. Прием по направлению является бесплатным в медучреждениях, заключивших договоры с НСЗУ на амбулаторную помощь.
Уролог осматривает пациента, при необходимости направляет на дополнительные обследования. К примеру, ультразвуковое исследование простаты, ректальное цифровое исследование, биопсию.
При подготовке публикации использовалась информация Национальной службы здоровья и Центра общественного здоровья Минздрава Украины.
Напомним, что первым звеном помощи при любом заболевании в Украине является семейный врач. Ранее РБК-Украина объяснила, как выбрать, где найти и можно ли заменить семейного врача.
Кроме того, украинцы могут бесплатно сдать анализы, которые им назначил их семейный или лечащий врач. Более того, бесплатно делать анализы можно даже в частных клиниках. Подробнее об этом, можно узнать в материале РБК-Украина.
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